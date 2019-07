Mexique: démission du ministre des Finances, en désaccord avec le président

(Belga) Le ministre mexicain des Finances, Carlos Urzua, a démissionné mardi en avançant des désaccords en matière économique avec le gouvernement du président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador.

"Des désaccords en matière économique, il y en a eu beaucoup. Certains s'expliquent par le fait que cette administration a pris des décisions sans aucun fondement", a écrit Carlos Urzua dans une lettre ouverte publiée sur Twitter. L'ex-ministre a également dénoncé comme "inacceptable", le fait d'avoir "imposé (au sein du ministère) des fonctionnaires qui n'ont aucune compétence en matière de finances publiques". "Cela a été encouragé par des personnages influents de l'actuel gouvernement avec, à la clé, un conflit d'intérêt évident", a-t-il ajouté, sans citer de nom. AMLO, comme est surnommé le chef de l'Etat, a accepté la démission de Carlos Urzua et a nommé à sa place Arturo Herrera, jusqu'ici vice-ministre des Finances. "Il (Urzua) n'était pas d'accord avec les décisions que nous sommes en train de prendre, mais nous nous sommes engagés à changer la politique économique qui a été imposée ces 36 dernières années", a déclaré M. Lopez Obrador peu après dans une vidéo. "J'accepte la démission du ministre des Finances que je remercie pour son soutien et son respect (...) j'ai décidé de nommer Arturo Herrera", a-t-il ajouté. Dans la foulée de la démission de Carlos Urzua, le peso mexicain perdait 1,8% face au dollar. M. Urzua, professeur de mathématiques et docteur en économie de 64 ans, était en poste depuis le début du mandat d'AMLO, le 1er décembre.