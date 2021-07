Mexique: il écope de 208 ans de prison pour un défaut de construction

(Belga) Un tribunal mexicain a condamné à 208 ans de prison un homme qui avait approuvé des travaux de construction défectueux dans une école, où 26 personnes sont mortes lors d'un tremblement de terre de magnitude 7,1 en 2017. Dix-neuf enfants figuraient parmi les victimes.

Le prévenu, décrit comme le directeur responsable des travaux, a approuvé la sécurité structurelle de l'école sans effectuer les tests nécessaires et en dépit des irrégularités de construction, a relevé mercredi le parquet de Mexico dans un communiqué. Il a été condamné "pour sa responsabilité pénale dans cet homicide". Cette "sentence historique" est le résultat d'une "faute professionnelle et d'une action totalement frauduleuse", a déclaré le porte-parole du ministère public à la chaîne de télévision Milenio. Bien qu'il ait su qu'il existait "des risques structurels graves", il a permis à l'école de continuer à fonctionner. En octobre, la propriétaire et directrice de l'école élémentaire privée Rebsamen, dans la capitale, a été condamnée à 31 ans de prison pour homicide. Elle a été arrêtée après qu'il a été découvert qu'elle avait construit un grand appartement au-dessus des salles de classe, dont le poids aurait contribué à l'effondrement du bâtiment lors du séisme. (Belga)