Mexique: l'assassin présumé d'une journaliste interpellé

Les autorités mexicaines ont interpellé l'assassin présumé d'une journaliste, Alicia Diaz, trouvée morte le 24 mai à son domicile à Monterrey, au nord du Mexique.

Des sources officielles ont indiqué au quotidien Reforma que l'homme interpellé est l'ex-époux de Díaz. "Le mandat d'arrêt (...) à l'encontre de Gerardo +N+, accusé d'avoir un lien avec les faits, a été exécuté", a déclaré dimanche dans un communiqué le parquet de l'Etat de Nuevo Leon (nord), parlant de féminicide. Les autorités ont précisé que son ex-époux, arrêté dans l'Etat de Guanajuato (centre), doit rapidement être présenté à un juge. Diaz, 52 ans, qui travaillait depuis janvier pour le quotidien El Financiero, avait été retrouvée morte dans sa maison, son corps présentant des blessures au niveau du cou. Des collègues de la journaliste avaient expliqué à l'AFP qu'elle écrivait sur les entreprises locales ainsi que sur des sujets liés aux impôts, hypothèques et aux investissements publics. Diaz avait auparavant travaillé au quotidien El Norte et à La Moneda. La Commission nationale des droits de l'Homme avait demandé une enquête afin de déterminer le lien éventuel entre cet assassinat et "le travail de journaliste de la victime". L'ONU avait demandé aux autorités de mener une enquête "en adoptant une perspective liée au genre" de la victime, en soulignant que ce crime s'est produit dans un contexte d'augmentation des assassinats de femmes. Plus de 100 journalistes ont été tués au Mexique depuis 2000, selon les associations de défense de la liberté d'expression, dans un pays considéré comme un des plus dangereux pour exercer cette profession. Depuis le début de l'année, cinq journalistes ont été assassinées dans le pays. Le Mexique connait également une hausse des féminicides, selon l'ONU, sept femmes étant assassinées quotidiennement dans le pays.