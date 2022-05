Mexique: la Cour suprême réalise une série télévisée sur les féminicides

La Cour suprême du Mexique a présenté mercredi une série télévisée documentaire sur un tueur de femmes, initiative qui vise à sensibiliser le public sur les féminicides.

"Canibal, indignacion total", qui compte cinq épisodes, est consacrée à un tueur en série de 72 ans arrêté l'an dernier à Atizapan, dans la banlieue de Mexico, et qui a reconnu avoir tué et enterré dans son jardin au moins 19 femmes.

"Cette affaire permet de comprendre le phénomène du féminicide au Mexique", a déclaré lors d'une conférence de presse le président de la Cour suprême, Arturo Zaldivar.

"Nous allons réussir à faire bouger les consciences et nous allons rendre visibles les filles et les femmes du Mexique qui sont tuées et qui disparaissent", a-t-il ajouté.

M. Zaldivar a regretté que la société mexicaine semble "habituée" aux féminicides.

"Les filles qui disparaissent font partie du paysage, malheureusement", a-t-il déploré, estimant que ces affaires étaient souvent traitées avec "frivolité" par les enquêteurs.

Un total de 3.751 meurtres de femmes ont été recensés au Mexique en 2021, dont 1.004 ont été qualifiés de "féminicides" (meurtre d'une femme motivé par le seul fait qu'elle soit une femme), selon des chiffres officiels. La majorité de ces crimes restent impunis.

"Canibal, indignacion total" sera diffusée à partir du 27 juin sur Televisa, la plus grande chaîne de télévision de langue espagnole au monde, qui a cédé le temps d'antenne nécessaire à la Cour suprême.