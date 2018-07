Mexique : la vallée de Tehuacan-Cuicatlan au patrimoine de l'Unesco

La vallée de Tehuacan-Cuicatlan au Mexique, qui abrite plus de 140 espèces d'oiseaux, a été inscrite lundi sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'agence onusienne réunie à Bahreïn.

"Nouveau site inscrit au #PatrimoineMondial de l'@UNESCO_fr: Vallée de Tehuacan-Cuicatlan: habitat originel de Méso-Amérique, Mexique. Félicitations!", a écrit l'Unesco sur son compte Twitter.

"Nous sommes tous très contents et fiers pour le Mexique", a réagi à Bahreïn Susana Franco, conseillère chargée des affaires culturelles de la délégation mexicaine à l'Unesco.

Cette vallée, d'une surface de près de 150.000 hectares, compte un riche patrimoine culturel et naturel.

"Elle protège environ 141 espèces d'oiseaux, parmi lesquels les colibris, considérés comme d'importants pollinisateurs pour certains cactus, et abrite 10% des 300.000 espèces de plantes vasculaires connues du Mexico", a souligné le secrétariat mexicain à l'Environnement (Semarnat).

On trouve aussi dans cette vallée, enclavée entre les Etats de Puebla et Oaxaca, des vestiges remontant aux origines de l'agriculture et à la transition des sociétés de chasseurs-pêcheurs vers des sociétés plus sédentaires, avec notamment des peintures rupestres, des cimetières et des citadelles.

Tehuacan-Cuicatlan est le deuxième site mexicain inscrit au patrimoine de l'humanité, après l'Ancienne cité maya et les forêts tropicales protégées de Calakmul, dans la péninsule du Yucatan (sud), qui ont fait leur entrée en 2016.

"Cette inscription a été le résultat d'un travail extraordinaire de recherche pendant plus de quatre ans, avec la participation de plus de 40 experts pour établir les critères de cette nomination", a expliqué à l'AFP à Bahreïn Francisco Lopez, directeur du Patrimoine mondial du Mexique.