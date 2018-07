Mexique: le président Lopez Obrador va inviter le pape et recevoir Pompeo

(Belga) Le président élu du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a annoncé mardi qu'il recevrait le 13 juillet le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et qu'il inviterait le pape François pour "parvenir à la paix" dans ce pays miné par la violence.

La réunion avec le chef de la diplomatie des Etats-Unis, qui aura lieu à Mexico, est annoncée deux jours après l'élection, qui a amené la gauche au pouvoir pour la première fois dans l'histoire moderne du pays, et au lendemain d'une conversation téléphonique entre Lopez Obrador et Donald Trump, qualifiée de "bonne" par ce dernier. Les deux pays voisins ont eu des relations tendues ces derniers mois alors que le président américain a plusieurs fois accusé le Mexique "de ne rien faire" pour empêcher les migrants d'Amérique centrale d'atteindre la frontière avec les Etats-Unis, et promis de faire construire un mur pour stopper l'immigration clandestine provenant du sud. Cette rencontre portera sur des questions "migratoires, commerciales, de sécurité et de coopération", a indiqué le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que Mike Pompeo verrait aussi le président sortant Enrique Peña Nieto et le ministre des Affaires étrangères Luis Videgaray. "AMLO", comme est surnommé le président élu en raison de ses initiales, a fait campagne sur la lutte contre la corruption et la violence, les deux principaux fléaux du Mexique. Mardi, après un entretien avec le président sortant Enrique Peña Nieto pour préparer la transition entre eux, il a annoncé qu'il inviterait le souverain pontife afin de définir une stratégie pour "parvenir à la paix" dans ce pays où la violence du crime organisé à fait plus de 200.000 morts depuis 2006. "Nous allons inviter le pape François" ainsi que "des dirigeants religieux, des responsables d'organisations de défense des droits de l'homme et l'ONU, pour commencer cette rencontre entre tous, avec l'objectif de parvenir à la paix dans notre pays", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Les papes répondent en fait aux invitations des diocèses. (Belga)