Mexique: le président Obrador rencontrera Trump sur les tarifs douaniers "si nécessaire"

(Belga) Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a déclaré mardi qu'il s'entretiendrait avec Donald Trump "si nécessaire" concernant la menace du président américain d'imposer des tarifs douaniers sur les exportations du Mexique.

"Si nécessaire, nous le ferons", a répondu en conférence de presse M. Lopez Obrador, interrogé pour savoir s'il rencontrerait le président américain pour tenter de trouver un accord afin d'éviter l'imposition de ces tarifs douaniers. Ces droits de douane, annoncés le 30 mai par Donald Trump, pourraient s'élever à 5% à partir du 10 juin, puis à 10% au 1er juillet et grimper de 5 points de pourcentage chaque mois jusqu'à la limite de 25% en octobre. Les Etats-Unis se réservent le droit de les retirer à leur "seule discrétion" en fonction des mesures prises par Mexico pour agir contre les migrants clandestins. "Il est probable que nous parvenions à un accord, et nous allons continuer à insister sur le fait que les pourparlers sont la voie à suivre", a poursuivi le président de gauche mexicain, en fonction depuis décembre 2018. Peu avant, le président américain a réitéré ses menaces depuis Londres où il est en visite d'Etat. Le Mexique "devrait faire plus" pour arrêter "l'invasion" de migrants aux Etats-Unis s'il veut éviter l'imposition de taxes douanières, a déclaré M. Trump, soulignant que "les taxes douanières seront probablement en vigueur" malgré les discussions avec le Mexique. Mexico a envoyé à Washington une délégation, menée par le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, pour négocier avec les responsables américains. M. Ebrard doit notamment rencontrer mercredi le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. M. Lopez Obrador a indiqué vouloir que ces discussions suivent leurs cours avant une possible rencontre avec Donald Trump. "Les pourparlers se passent bien (...) Je suis optimiste. Je pense que la rencontre de demain (mercredi avec Mike Pompeo) va être importante et que nous trouverons un accord avant le 10 juin", a-t-il insisté. "Il y a des signes qui montrent que c'est important pour les responsables américains d'arriver à un accord", a-t-il ajouté. Le Mexique exporte près de 80% de ses produits vers les Etats-Unis. (Belga)