Mexique: libération de 100 femmes exploitées dans un cabaret

(Belga) Une centaine de femmes exploitées dans un cabaret, dont certaines originaires d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est, ont été libérées vendredi par la police de Mexico, qui a interpellé 18 hommes accusés de traite des femmes.

La libération s'est produite à l'aube durant l'inspection d'un cabaret situé dans un quartier du centre de la capitale mexicaine. "Cent femmes de diverses nationalités ont été libérées: Mexicaines, Vénézuéliennes, Colombiennes, Argentines, Ukrainiennes. Ainsi que d'autres originaires de Hongrie, Russie, Brésil et Paraguay", selon un communiqué de la police locale. Au cours de l'opération ont été interpellés "18 individus, en lien présumé avec le délit de traite des personnes dans un établissement". Les autorités mexicaines ont démantelé ces derniers mois des réseaux liées à la traite des femmes, la plupart à des fins d'exploitation sexuelle. Dans les cas déjà connus, ces femmes arrivent au Mexique avec une promesse d'emploi - par exemple un travail de mannequin - mais se retrouvent dans les faits séquestrées et obligées de se prostituer. Certaines femmes, principalement vénézuéliennes, ont été assassinées après avoir fui la crise économique et politique qui sévit dans leur pays. (Belga)