Mexique: neuf corps découverts dans une camionnette abandonnée

(Belga) Les corps de neuf hommes, sans doute enlevés cette semaine, ont été retrouvés samedi au Mexique dans une camionnette abandonnée le long d'une route de l'Etat de Guerrero (sud), ont annoncé les autorités régionales.

"Apparemment les corps correspondent aux personnes privées de leur liberté le 3 mai", a déclaré à la presse le porte-parole de l'Etat de Guerrero chargé de la sécurité. Vendredi, une plainte avait été déposée pour dénoncer l'enlèvement, la veille, d'un groupe de personnes dans la ville de Tixlta. Les corps étaient à l'arrière d'une camionnette retrouvée sur le bord de la route menant à Tixlta. Les victimes "utilisaient cette camionnette pour vendre des produits, probablement d'origine illicite", a expliqué le porte-parole de l'Etat. L'Etat de Guerrero est l'un des plus violents du Mexique et dimanche dernier à Chilpancingo, capitale régionale, les corps démembrés d'un chef et d'un agent de police ont été retrouvés. Le Mexique souffre d'une vague de violence liée au narcotrafic. Depuis le lancement en décembre 2006 d'une offensive militaire du gouvernement fédéral contre les trafiquants, plus de 200.000 personnes ont été victimes de meurtres. (Belga)