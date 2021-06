Mexique: quatre corps récupérés dans une mine effondrée

(Belga) Les corps de quatre mineurs ont été récupérés samedi et dimanche dans une mine effondrée dans le Nord du Mexique où sept ouvriers s'étaient retrouvés bloqués vendredi, ont informé les autorités locales.

"Aujourd'hui a été récupéré le corps d'un quatrième mineur sur les sept qui ont été victimes vendredi d'une inondation dans la mine de Coahuila", a écrit sur Twitter le Secrétariat au Travail du Mexique. "Nous allons poursuivre les recherches en coordination avec le gouvernement et les autres autorités au niveau fédéral et local", a ajouté le Secrétariat. Vendredi, les autorités locales avaient annoncé qu'au moins sept personnes s'étaient retrouvées bloquées dans une mine de la municipalité de Muzquiz, dans la région carbonifère de l'État. Selon une enquête préliminaire, l'accident aurait été provoqué par une inondation au sein de la mine. Protection civile, police et inspecteurs du travail avaient été dépêchés sur place afin d'entamer les travaux de secours et d'investigation sur l'origine de l'incident. Ce type d'accident n'est pas rare dans la région: le plus grave a eu lieu le 19 février 2006, quand une explosion de gaz dans la mine de Pasta de Conchos -- contrôlée par le conglomérat Grupo Mexico -- a provoqué la mort de 65 mineurs. Seuls les corps de deux mineurs ont été récupérés, les 63 autres restant sur place. Le président s'est engagé en septembre à prendre les mesures nécessaires pour que tous les corps des victimes puissent être récupérés et remis aux familles qui les réclament depuis. (Belga)