Mexique: sauvetage en hélicoptère de 4 personnes prises au piège des crues dues à la tempête Narda

Les services de premiers secours de l'Etat de Jalisco, au Mexique, ont filmé une de leurs missions ce lundi. Ils ont porté secours à 4 hommes coincés sur une embarcation et un arbre au milieu de champs inondés par les pluies de la tempête tropicale Narda, qui a frappé le pays du 28 septembre au 1er octobre.



L'Etat de Jalisco n'est pas le seul touché. Celui de Sinaloa l'a également été. On y a répertorié des arbres déracinés et des rues inondées lundi.