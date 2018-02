Mexique : sept personnes assassinées pendant un bal

(Belga) Sept personnes ont été assassinées jeudi par deux hommes qui ont ouvert le feu sur elles pendant un bal à San Juan Lachigalla, dans l'Etat mexicain d'Oaxaca (sud-est), ont annoncé les autorités locales.

Les premiers éléments de l'enquête montrent que six des victimes étaient des proches du maire de cette localité, Rafael Melchor Ruiz, a déclaré à l'AFP le secrétaire à la sécurité publique de l'Etat, Manuel Tuñón. Le Mexique fait face à une vague de violences sans précédent, en partie liée au trafic de drogue. En 2017, le chiffre de 25.339 homicides y a été enregistré, le plus élevé depuis que les statistiques ont été mises en place il y a vingt ans. Plus de 200.000 assassinats ont été recensés dans ce pays depuis le déclenchement en 2006 par le gouvernement d'une guerre contre les trafiquants de drogue. Si l'offensive du gouvernement du président Felipe Calderon (2006-2012), poursuivie par son successeur Enrique Peña Nieto, a permis de décapiter plusieurs cartels, elle a également abouti à les fragmenter en groupes criminels plus petits et plus violents, estiment les experts.