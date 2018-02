Mexique: un fort séisme d'une magnitude supérieure à 7 secoue la capitale Mexico

(Belga) Un puissant séisme d'une magnitude 7 à 7,2 a été ressenti dans la ville de Mexico, capitale du Mexique, à 17h39 heure locale vendredi (samedi 00h39 HB). L'épicentre se situe à huit kilomètres de Pinotepa, dans l'Etat d'Oaxaca au sud du pays, a signalé le service sismologique mexicain.

"Pour l'instant il n'y a pas de dégâts signalés", a indiqué sur Twitter le département de la protection civile. "Jusqu'à présent il n'y a pas de pertes de vies humaines ni de personnes blessées", a déclaré le porte-parole de la présidence, Eduardo Sanchez. La magnitude du séisme a été évaluée à 7,0 par le service sismologique mexicain et à 7,5 par l'Institut américain de géophysique USGS, qui l'a ensuite révisée à 7,2. Les secousses ont été ressenties dans les Etats d'Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelia, Colima et Jalisco. Les protocoles prévus en cas de tremblement de terre ont été déclenchés par les autorités mexicaines, a confirmé le chef du gouvernement, Miguel Angel Mancera, dans un message posté sur les réseaux sociaux. Les services météorologiques américains ont immédiatement prévenu qu'il n'y avait pas lieu de lancer une alerte au tsunami. La secousse survient moins de six mois après une série de deux séismes qui avaient tué plusieurs centaines de personnes dans le centre et le sud du Mexique. Le 7 septembre, un tremblement de terre de magnitude 8,2 avait frappé le pays et fait 96 personnes, principalement dans l'Etat d'Oaxaca. Puis le 19 septembre, au 32e anniversaire de l'énorme séisme de 1985 qui avait tué 10.000 personnes, une secousse de magnitude 7,1 avait frappé Mexico, faisant 369 morts. (Belga)