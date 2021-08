Mexique: un journaliste de radio tué par balle

(Belga) Un journaliste d'une station de radio de l'Etat de Veracruz, dans l'est du Mexique, a été tué par balle jeudi, a annoncé le ministère local de la Sécurité publique.

Jacinto Romero Flores, 60 ans, qui travaillait pour Oriestereo FM, se trouvait dans le quartier de Potrerillo, de la commune d'Ixtaczoquitlan, quand il a été attaqué. "Une opération tactique a été déployée (...) après l'assassinat du journaliste Jacinto Romero Flores (...), des opérations sont en cours pour rechercher les agresseurs", a indiqué le ministère de la Sécurité publique dans un communiqué. Le journaliste avait assuré avoir récemment reçu des menaces, selon l'antenne mexicaine de l'ONG Reporters sans frontières (RSF). Au moins six journalistes ont été assassinés en 2021 au Mexique. Il n'a toutefois pas toujours été établi que la mort était liée à leur travail. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour pratiquer le journalisme avec plus d'une centaine de journalistes assassinés depuis 2000, selon les chiffres de la Commission des droits de l'homme. Huit journalistes ont été tués en 2020, selon RSF. Plus de 90% des homicides de journalistes restent impunis, dénoncent les organisations de défense de la liberté d'expression.