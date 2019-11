Mi-lourds: "Canelo" Alvarez veut entrer un peu plus dans l'histoire

"L'histoire, c'est la seule chose qui reste en boxe": le Mexicain "Canelo" Alvarez, déterminé à y entrer de plain-pied, a directement grimpé de deux catégories, des moyens aux mi-lourds, pour tenter de ravir le titre WBO au Russe Sergey Kovalev, samedi à Las Vegas.

Le combat de l'année? Bien des amateurs de boxe le pensent, malgré la revanche très attendue chez les lourds entre Deonthay Wilder et Luis Ortiz, le 23 novembre, également à "Sin City".

Ce "Alvarez vs Kovalev", qui oppose le puncheur de Guadalajara au "broyeur" de Kopeïsk, est en effet passionnant à plus d'un titre. D'abord parce que "Canelo" a fait le pari risqué de monter non pas d'une mais de deux divisions, pour tenter d'accrocher une ceinture dans une quatrième catégorie de poids différente après avoir été champion chez les welters, moyens et super-moyens.

Voir les boxeurs s'imposer dans la catégorie juste au-dessus est assez fréquent et à ce titre, même s'il y parvient, le Mexicain sera encore loin de son ancien promoteur, l'Américain Oscar De La Hoya, ou du Philippin Manny Pacquaio, champions du monde dans six catégories.

Mais une poignée sont ceux qui l'ont fait en sautant une étape. Le dernier en date est justement Pacquaio, alors champion WBC des poids légers, qui avait battu en huit reprises De La Hoya, lors d'un combat des poids welters sans titre en jeu en 2008.

"L'héritage que je veux laisser, pour moi c'est le plus important", a expliqué cette semaine Alvarez à des journalistes. A 29 ans, il a déjà livré 55 combats (52 victoires dont 35 par KO, une défaite, deux nuls) au cours d'une carrière professionnelle débutée à 15 ans.

- Différence de taille et d'allonge -

"Ce combat est le plus motivant de tous. Kovalev est très expérimenté et il est le boxeur le plus fort de tous ceux que j'ai eu à affronter. Il va utiliser sa taille et son allonge pour essayer de me battre", a-t-il affirmé.

Pour celui qui détient encore les titres WBA et WBC des poids moyens, et WBC des super-moyens, tout l'enjeu est là: combler les dix centimètres qu'il compte moins que son adversaire. D'autant qu'un de ses points forts est le travail au corps.

"Ca reste ma stratégie, même s'il ne va pas me laisser m'approcher. Mais je vais l'attaquer, rien ne m'a jamais intimidé", a prévenu "Canelo".

Face à lui, il aura pourtant un boxeur dont le rapport rapidité-puissance en fait un des plus dangereux de la catégorie et qui reste sur une défense victorieuse de sa ceinture WBO contre le Britannique Anthony Yarde, battu par KO au 11e round.

Agé de 36 ans, Kovalev compte 34 victoire dont 29 par KO, contre trois défaites et un nul. Et lui aussi voit ce combat "comme le plus gros" de sa carrière.

"Je n'ai encore jamais été dans cette situation où je dois affronter un adversaire issu des poids moyens. Je ne vais pas faire de prédiction, mais je vais tout faire pour défendre mon titre. Si je perds, je perds plus que lui ne perdra si je le bats. +Canelo+ essaye d'entrer dans l'histoire, moi je veux que la mienne continue", a-t-il résumé cette semaine.