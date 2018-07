Miami: la construction du stade de David Bekcham sera soumise à un référendum

La construction d'un stade pour le nouveau club de football de David Beckham à Miami, qui suscite l'inquiétude des riverains d'un quartier modeste, fera l'objet en novembre d'un référendum auprès des habitants de la ville de Floride, a décidé mercredi son conseil municipal.



Un élu de Miami, Ken Russell, a dit y voir un "premier pas" en direction des "électeurs, qui sont les propriétaires du site", afin de "voir ce qu'ils souhaitent en faire".



Le projet prévoit la construction d'un stade de 25.000 places à Overtown, un quartier ouvrier de Miami situé entre le centre-ville et Little Havana.



Les habitants redoutent que le projet, qui, fait rare aux Etats-Unis, ne prévoit pas de parking, ne renforce les problèmes de circulation de la ville, déjà congestionnée, et ne fasse flamber les prix des loyers.



La future franchise de l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre David Beckham doit intégrer en 2020 la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football.