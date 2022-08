Michael, 33 ans: "J'ai été obligé de choisir entre sauver mon bébé ou ma femme"

Choisir entre sa femme et son bébé prématuré...C'est le choix impossible qu'a dû faire un père de 33 ans l'an dernier. Michael Gerry Fotheringham McConnell, originaire d'Écosse, s'est retrouvé dans une situation inimaginable l'année dernière lorsque sa fiancée Stephanie Brown s'est mise à perdre du liquide amniotique à 18 semaines de grossesse et a dû être opérée d'urgence, relate le Mirror.



Les médecins ont pensé que le cœur du bébé était "trop gros" après l'alerte initiale et des tests supplémentaires. Ils ont alors envoyé la future maman de 29 ans chez un cardiologue. Le scanner a révélé que les poumons du bébé étaient trop petits pour son corps et n'étaient pas en proportion avec le reste de ses organes.

La situation s'est aggravée



Les parents, qui avaient vécu une fausse-couche quelques années auparavant, ont appris que leur bébé n'arriverait pas à terme. Ils étaient dévastés.



Stephanie a pu poursuivre sa grossesse pendant six semaines supplémentaires pour donner à leur fils - qu'ils ont ensuite appelé Mickey - les meilleures chances de survie, avant de la transférer à l'hôpital général de Wishaw pour accoucher.



Mais la situation s'est encore aggravée lorsque Michael a reçu un appel de l'hôpital, l'informant qu'il y avait une grave complication. Le cordon ombilical s'étant rompu. C'est à ce moment-là que l'homme a été confronté à l'impossible.



"Le médecin chargé de l'accouchement m'a pris à part et m'a demandé :'Si les choses se gâtent, qui survivra ? La maman ou le bébé ?'", raconte Michael à Jam Press. Il était "terrifié" lorsqu'il a "vu toutes ces personnes et leurs visages", ce qui lui a fait prendre conscience de "la gravité" de l'état de sa partenaire.

"Lorsque j'ai appris que la vie de ma fiancée était en danger, mon cœur s'est figé - tout ce qui m'importait à ce moment-là était qu'elle aille bien", confie-t-il. La complication doit être traitée immédiatement afin d'éviter que le fœtus n'exerce une pression sur le cordon et ne coupe l'oxygène, Selon la Cleveland Clinic, relayée par le New York Post.

"Tout le monde était sceptique quant à la survie du bébé, d'autant plus que les semaines précédant sa naissance ont été une véritable épreuve pour le corps de Stephanie", explique-t-il. "J'ai été à ses côtés dans les pires et les plus effrayants moments de ma vie, le fait de devoir garder mon garçon dans son corps pendant six semaines - c'était épuisant, physiquement et mentalement".

Une naissance éprouvante



Une césarienne était la meilleure façon de mettre au monde leur fils, qui est né en novembre 2021.



"Ils ont éloigné mon fils de la table d'opération et tout était calme - tout ce dont je me souviens, c'est la première fois qu'il a utilisé sa voix. Nous étions stupéfaits, sa voix était si claire et si forte. À ce moment-là, le soulagement était énorme", a dit le père.

Mickey, son bébé, a passé trois mois dans l'unité de soins intensifs néonatals avant d'être transféré dans un hôpital plus proche de chez lui. Cependant, alors que les médecins se préparaient à le déplacer, son état a commencé à se détériorer. Les médecins ont déclaré que Mickey était en soins palliatifs après que son corps soit devenu trop gros pour ses poumons. Le petit garçon est décédé le 24 juillet dans les bras de sa mère.



"Les médecins de l'hôpital disaient qu'il risquait de ne pas s'en sortir", raconte le père dévasté, ajoutant qu'il y avait "un manque de communication et que nous nous sentions gravement déçus par les soins qu'il a reçus à ce moment-là".



"À ce jour, nous ne savons toujours pas la raison de sa détérioration", ajoute-t-il.



"Il était l'étoile la plus brillante que j'ai jamais connue, je n'oublierai jamais l'impact que mon garçon a eu sur cette terre, il était vraiment un guerrier", a déclaré Michael dans un hommage à son fils. "Il souffrait, maintenant, il est en paix, brille de mille feux mon petit guerrier. Repose en paix, notre beau fils."