Michael Avenatti reconnu coupable de détournement de fonds destinés à Stormy Daniels

(Belga) Un jury de Manhattan a reconnu vendredi l'avocat américain Michael Avenatti coupable d'avoir détourné 300.000 dollars destinés à l'actrice de films X Stormy Daniels. L'homme avait été rendu célèbre en représentant Mme Daniels lors de son procès contre l'ancien président Donald Trump.

Michael Avenatti risque jusqu'à 22 ans de prison s'il est condamné pour fraude informatique et usurpation d'identité. Des preuves ont révélé qu'il avait imité la signature de Stormy Daniels en 2018 et détourné les paiements anticipés pour son livre "Full Disclosure" vers un compte qu'il gérait. Il doit encore purger une peine de deux ans et demi de prison pour avoir tenté d'extorquer 25 millions de dollars à l'équipementier sportif Nike. (Belga)