Michael Constantine qui interprétait Gus, le père dans le film "Mariage à la grecque", est décédé à l'âge de 94 ans

Le monde du théâtre et du cinéma américain est en deuil. L'acteur Michael Constantine est décédé à l'âge de 94 ans. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais Michael Constantine avait interprété l'inoubliable père de la mariée, Gus, dans le film "Mariage à la grecque" (en anglais "My Big Fat Greek Wedding").

Le beau-frère de Constantine, Michael Gordon, a confirmé que l'acteur était décédé paisiblement de causes naturelles entourée de sa famille et de ses amis, à son domicile de Reading, en Pennsylvanie (via Reading Eagle).

Selon plusieurs médias, il luttait contre une maladie depuis plusieurs années.

Michael Constantine a interprété Gus, le père de Toula Portokalos, dans la fameuse comédie romantique de 2002. Il avait également joué dans la série télévisée dérivée du film "My Big Fat Greek Life", qui était une continuation du film.

Les hommages du monde du divertissement ont afflué alors que la nouvelle de la mort de Constantine est devenue virale.

L'actrice Nia Vardalos, qui a joué le rôle de Portokalos, a tweeté: "Michael Constantine, le père de notre famille, un cadeau pour ce film et un ami. Tourner avec lui était un plaisir et entouré d'amour. Je chérirai cet homme qui a donné vie à Gus. Il nous a fait tellement rire et mérite un repos maintenant. Nous t'aimons Michel."