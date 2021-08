Michael Nader de la série Dynastie décède 10 jours après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale

La star de la série Dynastie, Michael Nader, est décédée à l'âge de 76 ans seulement dix jours après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, a déclaré mercredi son épouse Jodi Lister.

L'acteur était surtout connu pour avoir joué Dex Dexter, le beau mari d'Alexis Carrington, interprétée par Joan Collins, dans la série télévisée à succès Dynastie des années 80. Il s'est également fait connaître en jouant le mari de Susan Lucci, baptisé Dimitri Marick, dans le feuilleton "All My Children", soit en français "La force du destin".

L'annonce du décès de Nader a été partagée dans une publication sur Facebook de son épouse, Jodi Lister révélant que son mari est décédé lundi à leur domicile dans le nord de la Californie, tout en s'ouvrant sur "l'agonie" de le voir succomber à sa maladie.

"Cela me chagrine de partager la triste nouvelle que mon mari, Michael Nader, est décédé à la maison le 23 août", a-t-elle écrit. "Il a reçu un diagnostic de cancer incurable le vendredi 13 et est décédé 10 jours plus tard avec moi et son meilleur ami à poils, Storm, à ses côtés."

"Sa mort et son diagnostic ont été soudains et inattendus et je n'ai jamais vécu une telle souffrance que de voir mon âme sœur mourir sous mes yeux", a-t-elle détaillé.