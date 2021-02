Mignon: la Chine présente ses bébés pandas de 2020 pour célébrer le nouvel an chinois

Quatorze bébés pandas de la base de recherche sur l'élevage de pandas géants de Chengdu, dans la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, ont salué le Nouvel An lunaire ensemble jeudi, adressant leurs meilleurs vœux aux habitants de tout le pays.

Les pandas, menés par leurs soigneurs, sont montés sur scène et ont joué ensemble, saluant le public pour la prochaine Fête du Printemps.

"En 2020, nous avons élevé avec succès 14 bébés panda. Les deux premiers bébés, nés le 17 mars lors de l'épidémie de Chengdu, sont Reganmian et Danhonggao", a déclaré Wu Kongju, éleveur senior de la base de recherche de Chengdu sur l'élevage de pandas géants. Le frère aîné a été nommé "Reganmian", le plat de nouilles le plus populaire de la ville de Wuhan, au centre de la Chine, et le jeune frère a été nommé "Danhonggao", une crêpe aux œufs cuite traditionnelle de la province du Sichuan, le principal habitat du panda géant.

Au centre de protection et de recherche du panda géant chinois Wolong de Shenshuping, même histoire. À l'approche de la fête du printemps, 10 bébés pandas nés en 2020 ont fait des bénédictions de nouvelle année aux habitants de tout le pays. Avec les experts du centre, ils souhaitent bonne chance aux gens du monde entier pour la nouvelle année lunaire.

À 11 h 00, les gardiens sont entrés dans une cour de maternelle avec 10 bébés pandas dans leurs bras. Après cela, le personnel a emmené ces bébés actifs dans la "zone de jeu du panda du nouvel an" avec le logo du panda. CDes nœuds chinois et des personnages étaient accrochés partout sur la cour de récréation. Les éleveurs ont également préparé des enveloppes rouges dans des paniers en bambou pour chaque bébé panda, qui contenaient leurs collations. Les bébés pandas ont grimpé à travers des petits trains en papier et des châteaux.

En 2020, le centre des pandas a eu 25 oursons survivants, dont les 10 exposés ne sont qu'une partie.

Les pandas géants de Taïwan, les pandas géants vivant aux Pays-Bas, en Corée du Sud et aux États-Unis ont donné naissance à des petits, ce qui représente le plus grand nombre d'oursons à l'étranger ces dernières années.

Au 1er décembre de l'année dernière, 44 petits panda géants avaient survécu dans le monde.