Migrants: le groupe de médias australien ABC interdit de forum Pacifique

(Belga) Le groupe national de médias australien ABC a été interdit de couvrir le forum annuel du Pacifique par Nauru, la nation hôte, pour cause de "harcèlement et de manque de respect" envers son gouvernement et son camp de rétention controversée de demandeurs d'asile.

Le gouvernement du minuscule Etat insulaire a déclaré que la Australian Broadcasting Corporation ne serait pas la bienvenue au Forum des îles Pacifique, organisation de 18 membres, malgré la venue probable du Premier ministre australien Malcolm Turnbull à la réunion prévue en septembre. Dans un communiqué lundi soir, il a accusé ABC "d'ingérence flagrante dans ses affaires politiques intérieures avant l'élection de 2016, harcèlement et manque de respect envers notre présidente en Australie". Le groupe de médias a également "émis des accusations fausses et diffamatoires envers les membres de notre gouvernement" et s'est rendu coupable de "parti pris constant dans sa couverture" des événements survenus à Nauru. L'île de Micronésie qui compte à peine 11.000 habitants, abrite un camp où sont retenus les demandeurs d'asile ayant tenté de gagner illégalement l'Australie par bateau, résultat de la politique d'immigration draconienne de Canberra. Les conditions de détention dans ce camp ont été dénoncées par l'ONU et Nauru a déjà critiqué ABC pour sa couverture de la situation. Invoquant le manque d'infrastructures hôtelières, le gouvernement de l'île est en train de limiter le nombre de journalistes autorisés à couvrir le forum. L'organisation de la presse australienne prévoyait d'y envoyer un pool de trois membres, ABC fournissant une couverture télévisée. Elle a dénoncée une "atteinte scandaleuse à la liberté de la presse". Il est difficile en temps ordinaire de couvrir les événements dans le micro-Etat. En 2014, le gouvernement avait augmenté le coût du visa journalistique à 5.800 dollars, non remboursables en cas de non obtention. Peu de journalistes ont réussi à s'y rendre. (Belga)