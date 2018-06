Migrants: Obama réclame la fin des "cruelles" séparations des familles

(Belga) L'ex-président américain Barack Obama a réclamé mercredi la fin des séparations d'enfants migrants, affirmant que la "cruauté" de cette pratique était contraire aux valeurs américaines.

Devant le déluge de critiques, son successeur républicain Donald Trump a signé peu après un décret pour éviter de séparer parents et enfants traversant illégalement la frontière américano-mexicaine, une mesure qu'il avait jusqu'alors revendiquée dans le cadre de sa politique de "tolérance zéro" sur l'immigration. "De voir en temps réel ces familles être brisées nous pose une question très simple: sommes-nous une nation qui accepte la cruauté d'arracher des enfants des bras de leurs parents, ou sommes-nous une nation qui accorde de l'importance aux familles, qui oeuvre à les maintenir ensemble?", a écrit M. Obama dans un communiqué publié sur Facebook. "Trouver un moyen d'accueillir les réfugiés et les immigrants -- d'avoir suffisamment de grandeur et de sagesse pour faire respecter nos lois tout en étant fidèles à nos valeurs -- fait partie de ce qui nous rend américains", a-t-il ajouté insistant sur le fait que mercredi marquait la journée mondiale des réfugiés. Son épouse Michelle avait auparavant retweeté les propos d'une autre ancienne Première dame, Laura Bush, montée au créneau contre cette politique de séparation ayant affecté plus de 2.300 enfants depuis début mai. "Parfois la vérité dépasse les partis", avait écrit Mme Obama en écho à Mme Bush, qui a jugé lundi la politique de tolérance zéro "cruelle" et "immorale". (Belga)