Migrants: une vie au bord du périphérique parisien

Repoussés du centre de Paris, les migrants s'installent de plus en plus loin, jusqu'au bord du périphérique où des dizaines de tentes sont installées depuis cet hiver, dans des conditions sanitaires très précaires.

Plusieurs campements se sont constitués porte d'Aubervilliers, dans le nord de Paris, avec d'un côté des migrants subsahariens, de l'autre des familles, et enfin un alignement de tentes occupées essentiellement par des Afghans.

"C'est super bruyant, mais on n'a pas le choix", soupire Ahmed, un Somalien qui vit depuis deux mois sur un talus, faute de parvenir à entrer dans la procédure d'asile. "On dort à trois heures du matin, quand ça commence à se calmer, mais ici "c'est comme si on était invisible", dit-il.

Une grande partie des migrants entassés ici parlent allemand ou suédois, les langues qu'ils ont apprises dans les pays où ils sont restés pendant des années parfois avant d'être déboutés. La France est devenue un pays de repli et continue de voir sa demande d'asile augmenter, à rebours de la tendance enregistrée en Allemagne ou en Italie par exemple.

A Paris, les migrants se sont longtemps entassés porte de La Chapelle, sous les bretelles de l'autoroute, où un campement a compté plusieurs centaines de personnes, dans des conditions d'insalubrité créant des tensions qui avaient provoqué une vaste rixe de plusieurs jours, début avril.

Depuis cet épisode qui a fait plusieurs blessés, et l'évacuation qui a suivi, la police ne laisse plus personne s'installer sur le parvis, ce qui contraint les migrants à se déplacer plus loin.

- "Inhumain" -

Des familles avec des enfants très jeunes vivent là, dans le grondement incessant des voitures, dans l'espoir d'un hébergement. On parle, on prépare à manger, on fait la lessive à même l'herbe mal entretenue de la bande longeant la sortie du périphérique.

"C'est inhumain ici", témoigne Marzban, un Afghan qui traîne une vilaine blessure au pied, dans sa tente collée au grillage et frôlée par les voitures. "Peut-être les gens pensent qu'on est des animaux ?"

Des évacuations ont lieu régulièrement, mais les campements se reconstituent très vite. Certaines personnes préfèrent s'éclipser pendant l'opération plutôt que monter dans les cars qui les emmèneront vers des centres d'hébergement. D'autres reviennent quelques heures après. Parfois, la mise à l'abri signifie la perte de leur tente et de leurs affaires personnelles.

"Ils vont dans le centre se reposer mais après ils reviennent, car tout ce qu'on leur propose, c'est un renvoi" vers le pays européen qui les a déjà rejetés, explique Yann Manzi, de l'association Utopia 56.