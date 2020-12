Mike Pompeo accuse la Russie de "semer le chaos" autour du bassin méditerranéen

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé mardi la Russie de "menacer la stabilité de la Méditerranée" et de "semer le chaos" dans les pays de la région.

Dans un communiqué sur "l'influence russe en Méditerranée", le secrétaire d'Etat sortant répond à son homologue russe Sergueï Lavrov, "qui a accusé les Etats-Unis de jouer des jeux politiques" dans la région. "M. Lavrov a factuellement tort et tente de réécrire l'histoire", a-t-il déploré. "En réalité, les Etats-Unis travaillent de manière efficace avec les partenaires régionaux et soutiennent les processus politiques sous l'égide de l'ONU en Libye", a-t-il assuré sur Twitter. "La Russie, de son côté, sape la politique intérieure des pays du pourtour méditerranéen, soutient le dictateur brutal de la Syrie (Bachar al-Assad, ndlr) et alimente le conflit en Libye par l'intermédiaire de groupes alliés", a-t-il ajouté. "La Russie continue de menacer la stabilité de la Méditerranée en utilisant plusieurs techniques pour propager la désinformation, saper la souveraineté nationale et semer le chaos, les conflits et la division dans les pays de la région", a-t-il encore martelé dans son communiqué. Mike Pompeo dénonce le comportement de Moscou en Libye, en Grèce ou encore en Syrie, le jour même où le président russe Vladimir Poutine a finalement félicité le démocrate Joe Biden pour sa victoire à la présidentielle de novembre face à Donald Trump. Le président américain sortant n'a jamais vraiment pu tenir sa promesse d'améliorer les relations avec la Russie, butant sur les accusations d'ingérence russe dans sa victoire de 2016 et sur l'hostilité de la classe politique américaine, toutes tendances confondues, face au Kremlin. Vladimir Poutine a attendu plus d'un mois après la victoire de Joe Biden pour féliciter ce dernier."Je suis pour ma part prêt à une collaboration et à des contacts avec vous", lui a-t-il écrit mardi dans un télégramme, selon un communiqué du Kremlin. (Belga)