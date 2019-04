Minnie est mangeuse professionelle: des millions d'internautes la regardent ENGLOUTIR des quantités astronomiques de nourriture (vidéo)

Ce vendredi, le magazine Reporters sera consacré à l'obésité en Chine, où l'obésité touche plus d’un tiers de la population. C'est-à-dire 450 millions de personnes. Petit à petit, la "Junk Food" a remplacé la nourriture traditionnelle.

"Mon métier, c'est de manger en étant filmée en direct, c'est mon travail. Tous les jours, je m'amuse en mangeant", explique Minie, une blogueuse, filmée un mercredi soir à Pékin, en Chine. La jeune fille de 25 ans est filmée par toute une équipe de professionnels dans un restaurant du centre-ville. Des millions de personnes la regardent manger en direct.



Elle est mangeuse professionnelle et ce travail a fait d'elle une star en Chine. Cette pratique, importée de Corée du Sud, s'appelle le "Mock bang", ce qui signifie "repas spectacle".



Le principe est simple. Pour attirer le plus grand public possible sur internet, elle doit manger des quantités astronomiques de nourriture face caméra.



