Miracle en Egypte: un policier rattrape un enfant tombé du 3e étage (vidéo)

Des caméras de vidéosurveillance ont filmé une scène incroyable à Assiut en Egypte. Des policiers ont sauvé la vie d’un petit garçon tombé d’un balcon au 3e étage.

Trois policiers égyptiens qui étaient en service dans la province d’Assiut ont miraculeusement sauvé un petit garçon de 5 ans qui est tombé d’un balcon au troisième étage d’un immeuble.





Incroyable réflexe



Les policiers montaient la garde devant une banque le 17 février dernier quand une passante les a alertés qu’un enfant pendait au balcon quelques étages au-dessus d’eux. L’un d’entre eux s’est précipité à l’intérieur pour chercher de l’aide et atteindre le petit garçon, un autre a eu l’idée de tendre un drap pour attraper l’enfant en cas de chute. Il l’a d’ailleurs fait juste à temps puisque quelques secondes plus tard, le petit garçon lui est tombé dans les bras.



Le ministre de l’Intérieur égyptien a indiqué que l’enfant n’avait pas été blessé et que le policier avait juste quelques bleus au visage. Le ministère a diffusé les images filmées par des caméras de vidéosurveillance.