Missile tombé en Pologne: "Il faut garder la tête froide", réagit la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib

La Pologne a placé mardi son armée en état d'alerte renforcée après avoir été atteinte par ce qu'elle a décrit comme un missile "très probablement de fabrication russe" mais d'origine incertaine, ce qui pousse ses alliés de l'Otan à la prudence.

Les Occidentaux ont apporté leur soutien à la Pologne dans la foulée de la confirmation polonaise de ce missile tombé dans le sud-est du pays, près de la frontière avec l'Ukraine, et sur lequel pèsent de sérieuses interrogations.

A notre micro, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a par ailleurs évoqué la position de la Belgique. "Notre position est d'être profondément solidaire avec la Pologne. J'ai présenté mes condoléances aux familles des victimes de cette guerre qui a déjà fait trop de morts, en Ukraine, en Russie et maintenant en Pologne. L'escalade est inquiétante et en même temps, il faut garder la tête froide car nous n'avons pas encore toutes les réponses à de nombreuses questions qui seront déterminantes pour décider de la suite à donner à cette explosion. Qui a lancé le missile? Si on se dirige pour l'instant vers un missile russe, il pourrait aussi s'agir d'un missile antiaérien ukrainien. Beaucoup de questions doivent encore trouver une réponse pour déterminer l'action des membres alliés de l'OTAN."

Et de conclure: "L'heure est à la retenue, à la prudence. C'est le sens de tous les messages, y compris celui du président polonais. On ne connaît pas encore la nature du missile donc on attend."