Mission économique princière en Argentine et en Uruguay - Après Buenos Aires, la princesse Astrid également faite citoyenne d'honneur de Montevideo

La princesse Astrid s'est vue attribuer vendredi après-midi le titre de 'Visitante Illustre', c'est-à-dire de citoyenne d'honneur, de la Ville de Montevideo par les autorités de la capitale uruguayenne. Elle avait déjà reçu une même reconnaissance à Buenos Aires, en Argentine, il y a quelques jours, en marge de la mission économique qu'elle emmène dans ces deux pays.

Le maire de Montevideo, Daniel Martinez, a souligné la collaboration entre les deux pays et s'est réjoui de pouvoir approfondir les relations économiques et culturelles avec la Belgique et ses villes. La Princesse s'est, elle, dite très honorée du titre qui lui a été remis, et qui était accompagné d'une médaille. "A partir de maintenant, j'aurai également un souvenir particulier de l'Uruguay et de Montevideo", a-t-elle confié avant de signer le Livre d'or de la ville. L'un des orateurs lors de la cérémonie s'est pourtant trompé à plusieurs reprises, parlant de la Belgique comme de la "República de Bélgica". La soeur du Roi a ensuite assisté à la signature d'un protocole d'entente (memorandum of understanding) entre Brussels Invest & Export, l'agence bruxelloise pour le Commerce extérieur, et Uruguay XXI, son équivalent national local. Enfin, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a souligné la chaleur de la population uruguayenne. "Beaucoup de Belges se sentent d'ailleurs à la maison quand ils viennent ici." Il a dit espérer qu'une délégation belge puisse y revenir rapidement.