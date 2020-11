MMA: McGregor annonce son retour pour janvier

La star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor, fera un énième comeback en octogone le 23 janvier, à l'occasion d'un combat UFC (Ultimate Fighting Championship) contre l'Américain Dustin Poirier, a-t-il annoncé jeudi.

"Je suis très reconnaissant d'être sur le point de revenir et de pouvoir faire à nouveau ce que j'aime", a déclaré McGregor dans des propos rapportés par le site TheMacLife.com, qui précise que le combat devrait avoir lieu à Abou Dhabi.

"J'attends avec impatience le nouveau défi que Dustin va me proposer depuis notre premier affrontement", a ajouté le combattant de 32 ans, qui a battu Poirier par KO au premier round en 2014.

L'Irlandais, qui n'a plus combattu depuis janvier et sa victoire contre Donald Cerrone en 40 secondes, avait annoncé sa retraite pour la troisième fois en juin. Sans que le microcosme des MMA ni les fans ne prennent au sérieux cette annonce.

Quelques jours plus tard on apprenait sa garde à vue survenue en Corse, à la suite d'une plainte pour tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle. Remis en liberté deux jours plus tard, sans poursuites, il avait "vigoureusement" démenti "toute accusation de mauvais comportement".

En septembre, il avait été fait état de négociations entre lui et la star philippine Manny Pacquiao, champion du monde de boxe dans huit catégories de poids, pour un combat possiblement en décembre ou en janvier 2021 au Moyen-Orient.

Aucune officialisation n'a suivi et s'il doit avoir lieu, ce sera plus tard en 2021, après l'énième retour de McGregor en UFC.