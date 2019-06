MMA: "Nous espérons organiser plusieurs évènements par an en France", estime Lawrence Epstein

Lawrence Epstein, le directeur général de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus puissante ligue professionnelle de MMA, attend avec impatience la légalisation de la discipline en France et assure à l'AFP vouloir y organiser "plusieurs évènements par an".

Q: Comment accueillez-vous la future légalisation du MMA en France?

R: "On soutient ce processus. Il y a un gros marché pour les fans de MMA en France, c'est un pays très important, un pays riche et influent sur la scène internationale. On est très excité à l'idée de pouvoir venir en France, qui possède une longue tradition des arts martiaux. Après la légalisation de ce sport, nous espérons organiser plusieurs évènements par an en France et à Paris, l'une des plus grandes villes du monde. Nous n'allons rien précipiter parce que nous voulons organiser des évènements de grande qualité une fois la légalisation actée, mais nous sommes prêts. Nous avons soutenu ce processus par le biais de la Fédération internationale du MMA (IMMAF, ndlr), basée à Londres et qui compte 75 pays-membres. Nous soutenons avant toute chose le développement de la pratique amateur du MMA dans le monde, ce qui permet d'enraciner ce sport. En bout de chaîne, cela nous amène vers la future reconnaissance de ce sport en France et à l'organisation de compétitions professionnelles."

Q: Après la légalisation du MMA en France, y a-t-il d'autres marchés à explorer pour l'UFC?

Q: "La France était l'un des rares marchés à encore résister. Mais tous les marchés dans le monde sont amenés à croître. Nous sommes visibles par la télévision dans 175 pays, il y a déjà eu 42 soirées UFC cette année dont 20 ont été organisées hors des Etats-Unis. La Chine est par exemple un marché grandissant pour nous. Nous continuons de croître partout en terme de business. Nous venons de signer un énorme contrat aux Etats-Unis avec la chaîne ESPN. Cela nous donne accès au réseau TV et digital d'ESPN et nous permet d'être associé à la marque Disney (propriétaire d'ESPN, ndlr). Disney est une marque familiale, connue dans le monde entier et c'est très important pour l'UFC et notre sport de faire partie de cet ensemble."

Q: La prochaine étape, c'est la reconnaissance du MMA par le mouvement olympique?

R: "Absolument. Tous les sports majeurs ont des racines dans le mouvement olympique. C'est pour cela que nous soutenons tant l'IMMAF, dont l'objectif est d'être reconnue par le Comité international olympique. Cela passe aussi par la signature du code antidopage de l'Agence mondiale antidopage (AMA, ndlr). A l'UFC, nous avons le programme de contrôles antidopage le plus complet de toutes les ligues professionnelles et nous avons des contrôles inopinés hors compétitions effectués par l'Agence antidopage américaine. L'IMMAF a de son côté postulé pour signer le Code mondial antidopage. Elle n'a pas encore été acceptée (l'IMMAF a déposé un recours devant la justice suisse après le refus de l'AMA, ndlr) mais ça n'empêche pas que l'UFC et l'IMMAF prennent très au sérieux la lutte antidopage."

Propos recueillis par Keyvan NARAGHI