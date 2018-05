Mobilisation à Bruxelles pour la journée de solidarité avec les prisonniers palestiniens

(Belga) Près de 200 personnes se sont mobilisées mardi en fin d'après-midi, entre 16H00 à 19H00, devant la gare centrale de Bruxelles, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens.

Les participants avaient emmené de nombreux drapeaux palestiniens. Une chorégraphie a imagé en musique le sort des prisonniers. Cette action a été organisée par la plate-forme Charleroi-Palestine, avec le soutien de différentes associations. Depuis 1967, plus de 800.000 Palestiniens ont été emprisonnés pour avoir résisté à l'occupation militaire et ils sont aujourd'hui environ 6.500, dont plus de 300 mineurs d'âge, selon les organisateurs. Ils dénoncent des mauvais traitements et des interrogatoires "musclés". "Cette année, on a insisté sur le sort des enfants", explique Michel Staszewski, représentant de l'UPJB (Union des Progressistes Juifs de Belgique). "Ahed Tamimi a été arrêtée à l'âge de 16 ans pour avoir giflé un soldat. Elle a été condamnée à 8 mois de prison il y a quelques semaines. Elle rappelle qu'Israël n'hésite pas à emprisonner des mineurs d'âge, souvent sans procès ou devant des tribunaux militaires qui ne sont pas le reflet d'une justice indépendante et équitable." (Belga)