Mondial 2018 - Angleterre - Gareth Southgate n'a "pas encore envie de rentrer à la maison"

(Belga) L'Angleterre est en quarts de finale du Mondial pour la première fois depuis 2006. Les Three Lions ont sortis la Colombie aux tirs au but en 8e de finale, mardi à Moscou. On a tellement bien joué durant 90 minutes, on a montré notre volonté de revenir dans le match après la grosse déception de l'égalisation, on est resté calme. Les pénalties c'est difficile, on avait longuement discuté de la manière dont on pouvait maîtriser une séance comme celle-là", a déclaré le sélectionneur anglais Gareth Southgate après la rencontre.

"Les joueurs sont restés calmes, tout le monde a tiré dans le même sens, c'est un moment spécial pour nous. On avait étudié la technique, comment on devait se comporter en tant qu'équipe, le rôle du gardien de but... C'est un moment spécial mais je dois déjà me projeter sur la Suède. Je veux qu'on continue. La Suède est une autre équipe contre qui on a un mauvais bilan. On les a sous-estimés pendant des années. Je n'ai pas encore envie de rentrer à la maison", conclut Southgate. (Belga)