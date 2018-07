Mondial 2018 - Angleterre - Jordan Pickford: "On ne s'est jamais arrêté"

(Belga) Jordan Pickford et Eric Dier ont été deux des héros de la séance de tirs au but qui a vu l'Angleterre se qualifier pour les quarts de finale en sortant la Colombie aux tirs au but mardi. Le gardie anglais a stoppé l'envoi de Carlos Bacca, tandis que Dier a marqué le penalty décisif.

"Il fallait y arriver, réaliser l'arrêt et être dans le moment. J'y étais", a déclaré Jordan Pickford à ITV. "J'ai fait beaucoup de recherches sur eux, j'ai la puissance et l'agilité. Je me fiche de ne pas être le plus grand gardien. Nos esprits, notre mentalité, notre travail: on ne s'est tout simplement jamais arrêté. On savait que s'il fallait aller aux tirs au but, on était capable de gagner." Eric Dier a offert la qualification aux Three Lions. "Se faire renverser à la fin comme ça nous est arrivé avec ce but dans le temps additionnel, c'est dur de s'en remettre", dit Dier. "Mais nous l'avons fait. On était prêt pour ça. On savait ce qu'on avait à faire, on est resté calme, on a respecté le plan, on n'a jamais paniqué jusqu'au bout. On savait que si cela devait aller aux tirs au but, il fallait aller aux tirs au but. On était prêt." C'est la première fois, après trois éliminations, que l'Angleterre sort gagnante d'une séance de tirs au but en Coupe du monde. (Belga)