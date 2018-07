Mondial 2018 - "C'était une grande affiche, ça a été un grand match", se réjouit Deschamps

(Belga) La France est la première équipe qualifiée en quarts de finale de la Coupe du monde de football. Les 'Bleus' ont battu l'Argentine 4-3, samedi, au terme d'un match spectaculaire. "C'était une grande affiche, ça a été un grand match", a résumé le sélectionneur français Didier Deschamps.

"Il y a eu des erreurs, forcément. On était mal embarqué à 2-1 mais on a su faire ce qu'il fallait. On aurait pu se simplifier un peu la fin de match. Il y a eu des émotions. Je suis très heureux pour les joueurs d'aller chercher cette qualification pour les quarts. C'est du bonheur", a commenté Deschamps. "J'ai dit aux joueurs, ça fait des semaines qu'on se prépare pour avoir des matchs comme ça. Il fallait répondre, on a bien répondu." L'équipe de France a été critiquée après un premier tour conclu à la première place mais sans briller. "Des critiques, il y en aura toujours, mais il y a la vérité du terrain. Cela passait par un match costaud et de qualité comme on l'a fait ce soir. Même si on a fait des erreurs aussi, on a fait souffrir beaucoup les Argentins." Deschamps est devenu samedi le sélectionneur ayant dirigé le plus de rencontres de l'équipe de France, 80. Le précédent record était devenu par Raymond Domenech. (Belga)