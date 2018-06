Mondial 2018 - "Ce ne fut pas notre meilleur match"

(Belga) Les Diables Rouges ont déjà joué de meilleurs matchs que celui qu'ils ont livré de lundi à Sochi contre le Panama pour leurs débuts dans le Mondial 2018 en Russie. "Ce n'était certainement pas notre meilleur match, il y avait un peu de pression", a admis le recordman des sélections belges Jan Vertonghen après le match.

Après une maigre première mi-temps, il y a eu une amélioration après la pause. Il s'en est suivi une victoire logique 3-0. "Et cela, en principe, est un bon résultat pour nous. Nous n'étions pas vraiment inquiets à la pause, mais on aurait préféré mener 2 ou 3-0. Ce n'était pas le cas, mais nous savions qu'ils auraient des difficultés physiques et sommes restés calmes", a déclaré l'international belge. Les matchs d'ouverture sont toujours difficiles et dangereux. De plus, les écarts lors de la première journée de cette Coupe du monde sont faibles et de nombreux pays de premier plan connaissent des problèmes. "Lors de l'Euro, nous avons perdu contre l'Italie notre match d'ouverture et lors de la Coupe du Monde précédente, nous avons gagné de justesse contre l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons gagné plus rapidement et avec une "clean sheet" (aucun but concédé). Maintenant c'est la Tunisie. L'idéal est de nous améliorer à chaque match et que nous soyons au top au moment du 2e tour. Nous travaillons à cela depuis deux ans maintenant et nous nous entraînons depuis des semaines. Il y avait donc un certain stress." La confiance des Diables dans leurs propres capacités est grande. "C'est la meilleure équipe belge dans laquelle j'ai jamais joué. Elle est complète, elle a tout : mentalité, qualité et expérience." (Belga)