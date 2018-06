Mondial 2018 - "Chicharito" Hernandez "Homme du Match" Corée du Sud - Mexique

(Belga) Javier "Chicharito" Hernandez est "L'Homme du Match" Corée du Sud - Mexique (1-2), disputé samedi à Rostov-sur-le-Don lors de la 3e et dernière journée du Groupe F du mondial-2018 de football.

Auteur du deuxième goal de son équipe à la 66e minute, l'attaquant de West Ham United est ainsi devenu à 30 ans, le premier joueur mexicain à atteindre le total de 50 buts en équipe nationale. Avec six points sur six, Le Mexique, qui reste sur six 8e de finale de Coupe du Monde consécutifs, est désormais tout proche du septième. (Belga)