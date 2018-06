Mondial 2018 - Corée du Sud - Tae-Yong Shin: "une faute sur le deuxième but"

(Belga) "On n'a rien à regretter. Ils ont tout donné et ont joué en équipe, jusqu'à la dernière minute", a déclaré en conférence de presse le sélectionneur sud-coréen Shin Tae-Yong après lé défaite, 1-2, de son équipe, contre le Mexique, samedi à Rostov-sur-le-Don lors de la 3e et dernière journée du Groupe F du mondial-2018 de football.

Le premier but était malchanceux. Sur le deuxième, on leur a laissé trop d'espaces. Il nous reste le match contre l'Allemagne. Peut-être qu'on manque un peu d'expérience, il faut encore en accumuler pour l'avenir, même si on a de bons joueurs. Sur le 2e but, c'est mon avis personnel parce que je n'ai pas encore vu les images, mais je pense qu'il y avait une faute au début de l'action. Si la VAR n'est pas utilisée dans ces situations, elle risque de perdre sa crédibilité. Cela a été pareil hier pour Suisse-Serbie. Il faut éclaircir les moments où la VAR est utilisée. Deux penaltys en deux matches, c'est un problème. Certains défenseurs ont perdu un peu de confiance, j'espère qu'ils vont la retrouver pour le dernier match (le mercredi 27 juin à Kazan contre l'Allemagne, ndlr). On savait qu'il ferait plus chaud qu'ailleurs. Aujourd'hui il faisait très chaud mais les joueurs m'ont dit que c'était plus supportable qu'hier à l'entraînement. C'est la Coupe du Monde, les adversaires sont difficiles. On a des problèmes systémiques, il faut réfléchir à améliorer notre championnat, le travail avec les jeunes. On manque d'expérience. Ca ne vient pas en une journée. Moi je n'ai eu que dix mois pour préparer cette Coupe du Monde, c'est très peu. Avec plus de temps, moins de blessés, je pense qu'on aurait pu faire mieux." (Belga)