Mondial 2018 - Courtois: "Le but de Vertonghen nous a permis d'y croire encore"

Thibaut Courtois était éprouvé mais soulagé après le huitième de finale remporté par la Belgique face au Japon. Battu à deux reprises par les frappes japonaises, le portier des Diables a su, comme toute l'équipe, réagir mentalement en lançant notamment le contre du 3-2 dans les arrêts de jeu.

"Après les deux buts encaissés, c'était chouette pour moi de faire un bel arrêt sur le coup franc de Honda et puis de relancer l'action du but", a déclaré Thibaut Courtois au micro de la RTBF. "Je ne crois pas que beaucoup de gardiens vont chercher des ballons comme ça sur un corner à la dernière minute. J'ai ensuite vu Kevin De Bruyne qui courrait et je lui ai donné le ballon." Avant ce dénouement heureux pour les Diables, Courtois et ses équipiers ont passé un mauvais moment où ils ont beaucoup douté. "On s'est dit " 'zut', ça va être compliqué " mais le but de Jan Vertonghen est tombé au bon moment. C'est un but un peu chanceux mais il nous a permis d'y croire et de nous battre jusqu'à la fin. A partir de ce moment-là, les Japonais ont commencé à douter." Place à la joie et aux célébrations maintenant pour les Diables mais après cela, il faudra analyser les erreurs commises ce lundi. "Le Japon a bien trouvé les espaces que nous avons laissé. J'ai l'impression que nous étions mieux en place avec la défense à quatre. Ce sont des choses que nous devrons analyser mais maintenant on va fêter cette qualification." En quarts, la Belgique affrontera le Brésil vendredi à Kazan.