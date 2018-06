Mondial 2018 - Eden Hazard: "Le rapide but d'ouverture nous a rendu les choses plus faciles"

(Belga) Eden Hazard s'est offert un doublé samedi face à la Tunisie, ses premiers buts en Coupe du monde, ce qui lui a valu d'être élu Homme du match à l'issue de cette rencontre remportée 5-2 par les Diables Rouges à Moscou.

"Cela a été un match facile car nous avons marqué rapidement", a déclaré Eden Hazard, qui a ouvert le score après 6 minutes sur penalty. "Nous savions que la Tunisie devait gagner et qu'elle laisserait donc des espaces. Nous avons été forts en contre. Nous comptons huit buts en deux matches, nous espérons bien sûr continuer sur cette lancée", dit le capitaine des Diables, sorti touché au mollet après 68 minutes. Avec ses prestations et celles en dents de scie des grandes nations, la Belgique se glisse parmi les favoris du tournoi. "Nous avons une bonne équipe et nous voulons aller en finale. Il y a quatre ans, nous avions été éliminés par l'Argentine en quarts de finale. Si nous devions les affronter maintenant, cela serait un tout autre match. L'Argentine est encore une bonne équipe, mais nous sommes devenus plus forts", dit le numéro 10 des Diables Rouges, auteur d'un doublé samedi, tout comme Romelu Lukaku. "Avec Rom, c'est facile: on passe par lui s'il est dans les seize mètres et il ne rate jamais la cible. Il est en grande forme". (Belga)