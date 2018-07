Mondial 2018 - Eden Hazard: "On a des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match"

(Belga) Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, aura été un des meilleurs hommes sur le terrain lundi lors de la victoire in extremis contre le Japon en 8e de finale (3-2). "On a des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match, sur le banc aussi. On est juste heureux de gagner et d'aller en quarts de finale", a déclaré le Brainois en conférence de presse. La Belgique défiera, pour une place en demies, le Brésil vendredi à Kazan.

"Les vingt premières minutes étaient vraiment bonnes mais on a un peu foiré en début de seconde mi-temps", a concédé Hazard. "La réaction qu'on a montré était grande. On aurait pu être dehors mais finalement, on va en quarts. Le match contre le Brésil sera magnifique, c'est le rêve de tout joueur de foot. On va maintenant bien se reposer et on fera tout pour gagner." Elu 'Homme du match', Hazard a aussi estimé que la Belgique allait "devoir gommer des petites choses" après avoir pris "deux buts évitables". "Je tiens aussi à souligner la performance des joueurs qui étaient sur le banc, qui sont rentrés et qui ont changé complètement le match: ça prouve que ce n'est pas un groupe de 11-12-13 joueurs qui sont importants dans le groupe, ce sont vraiment les 23. On a prouvé qu'on était costauds", a ponctué le capitaine des Diables. (Belga)