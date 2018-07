Mondial 2018 - Harry Kane élu Homme du match Colombie - Angleterre

(Belga) L'attaquant anglais Harry Kane a été élu Homme du match Colombie - Angleterre, le dernier huitième de finale de la Coupe du monde de football, mardi à Moscou.

Kane a inscrit le premier but de la rencontre sur penalty à la 57e minute. Avec son 6e but du tournoi (dont 3 sur penalty), il accroît son avance en tête du classement des buteurs, où il devance le Portugais Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku, qui ont marqué 4 buts chacun. L'attaquant de Tottenham a inscrit 3 de ses 6 buts sur penalty. Il est ainsi devenu le premier joueur à transformer 3 penalties lors d'un même Mondial depuis le Bulgare Hirsto Stoichkov en 1994. Il est ausi devenu le premier joueur anglais à marquer lors de 6 matches de suite depuis Tommy Lawton en 1939. Dans la séance de tirs au but, Kane a réussi le premier penalty anglais. L'Angleterre affrontera la Suède en quarts de finale samedi. (Belga)