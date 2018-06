Mondial 2018 - Hector Cuper quitte la sélection égyptienne

(Belga) L'Egypte s'est séparée de son sélectionneur Hector Cuper. L'Argentin, 62 ans, n'a pas survécu à l'élimination des Pharaons dès le premier tour de la Coupe du monde 2018 après trois défaites, contre la Russie (3-1), l'Uruguay (1-0) et l'Arabie Saoudite (2-1). Le contrat de Cuper prend fin après la Coupe du monde.

Nommé en 2015, Cuper avait mené l'Egypte en finale de la CAN 2017, perdue contre le Cameroun d'Hugo Broos, et qualifié l'équipe pour sa première phase finale de Coupe du monde depuis 1990. "Nous apprécisions le travail effectué par le coach pour notre pays", a indiqué dans un communiqué la fédération égyptienne. "En raison des mauvais résultats obtenus en Russie, la direction a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre avec Cuper et son staff technique." (Belga)