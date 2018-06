Mondial 2018 - Hirving Lozano élu homme du match d'Allemagne - Mexique

(Belga) Hirving Lozano, 22 ans, a été élu homme du match Allemagne - Mexique (0-1) par la FIFA dimanche. Unique buteur de la rencontre, l'ailier gauche du PSV Eindhoven a déstabilisé la défense allemande à de nombreuses reprises grâce à sa vivacité.

Lozano s'est trouvé au bon endroit au bon moment grâce à une course vers l'avant rapide lors du contre victorieux des Mexicains à la 35e minute. Habile au moment d'éviter son vis-à-vis, il a ajusté le ballon sur son pied droit d'un crochet avant de battre Manuel Neuer. Il s'agit du 8e but de Lozano en 29 apparitions sous le maillot d'El Tri, surnom de la sélection mexicaine. Formé au Mexique à Pachuca, Lozano a rejoint le PSV Eindhoven à l'été 2017. Pour sa première saison en Eredivisie, il a fait forte impression avec dix-sept buts et onze passes décisives en 29 rencontres. Des prestations qui ont permis au PSV de décrocher le titre de champion des Pays-Bas. . (Belga)