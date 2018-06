Mondial 2018 - "J'ai eu un peu de chance", reconnaît Diego Costa, buteur face à l'Iran

(Belga) Diego Costa (avant-centre de l'Espagne, au micro de la télévision espagnole): "J'ai eu un peu de chance sur le but (Rezaeian a détourné le ballon sur sa jambe avant de rentrer dans le but, ndlr), mais j'en suis heureux parce que c'était un match très disputé et l'adversaire était très replié en défense."

"L'important ce soir était de gagner. Les Iraniens étaient repliés derrière et nous savions qu'il fallait être patients et attendre le bon moment pour marquer." "Contre le Portugal nous avons réussi un superbe match (3-3), mais ce soir l'adversaire était très regroupé et ils prenaient beaucoup de temps sur les remises en jeu. L'important était de gagner et d'aller de l'avant." (Belga)