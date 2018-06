Mondial 2018 - "J'ai la sensation que nous devrons gagner contre l'Angleterre"

(Belga) Kevin De Bruyne a été impressionnant au milieu de terrain samedi lors de la démonstration contre la Tunisie (5-2).

Les Diables rouges ont six points sur six et sont presque certains d'aller au deuxième tour. Ils doivent attendre le résultat du match entre l'Angleterre et le Panama dimanche. Dans le dernier match contre The Three Lions, il est plus que probable que la première place du groupe sera en jeu, alors que le programme du deuxième semble actuellement plus facile. "Nous devons nous préparer au mieux pour ce match contre l'Angleterre. J'ai la sensation que nous devrons essayer de gagner ce match. Je ne sais pas quels sont les plans de l'entraîneur. Pour moi, ce n'est pas grave s'il y aura ou non des changements. Le coach décide. Le plus important est que tout le monde soit en forme dans ce tournoi", a déclaré KDB, qui est actif en Premier League. "Nous avons gagné et nous sommes qualifiés, c'est la chose la plus importante: la Tunisie a essayé de mettre plus de pression, alors il y avait plus d'espace et nous avons eu un match ouvert. Si nos joueurs arrivent à trois à trois, c'est très dangereux. Face à la Tunisie, les circonstances ont fait que c'était possible offensivement. Nous avons pris deux buts, c'est le football." Romelu Lukaku est devenu le premier joueur depuis Diego Maradona en 1986 à inscrire deux buts dans deux matchs de Coupe du Monde d'affilée. Il y a 32 ans, l'Argentin avait signé un doublé contre l'Angleterre et la Belgique. "C'est bien, vous parlez d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Je n'ai rien gagné. Je veux juste que mon équipe enlève le match. Je regarde tout très sobrement." "Nous savons que nous devons encore nous améliorer. Nous sommes détendus, dimanche nous aurons une analyse et ensuite l'accent sera mis sur la prochaine rencontre. Nous sommes encore dans la phase de groupes. Pour moi, le tournoi commence vraiment au deuxième tour. L'Angleterre, c'est un match comme un autre." (Belga)