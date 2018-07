Mondial 2018 - Javier Mascherano fait ses adieux à l'Albiceleste

(Belga) Javier Mascherano a mis un terme à sa carrière internationale après l'élimination de l'Argentine en 8e de finale du Mondial 2018. "Le temps est venu de dire au revoir. Maintenant, je suis juste un supporter argentin", a déclaré, les larmes aux yeux, le défenseur de 34 ans samedi à Kazan après la défaite de l'Albiceleste face à la France (4-3).

Mascherano avait indiqué en octobre qu'il prendrait sa carrière internationale après la Coupe du monde 2018. Javier Mascherano détient le record de sélections en équipe nationale argentine, avec 174 sélections. Le match contre la France était sa 20e rencontre de Coupe du monde, lui qui a disputé quatre Mondiaux. "L'histoire est terminée. Nous avons tout donné jusqu'à la fin", a ajouté à la télévision argentine l'ancien joueur de Liverpool et Barcelone, aujourd'hui au club chinois de Hebei China Fortune. Champion olympique en 2004 et 2008, Javier Mascherano a joué son premier match avec l'Albiceleste en juillet 2003 en amical face à l'Uruguay. Il a perdu cinq finales: quatre en Copa América (2004, 2007, 2015, 2016) et une de Coupe du monde, en 2014. (Belga)