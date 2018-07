Mondial 2018 - Jorge Sampaoli "triste et frustré" après l'élimination de l'Argentine

(Belga) Le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli était abattu après l'élilmination de l'Albiceleste, battue 4-3 par la France en 8e de finale de la Coupe du monde, samedi à Kazan.

"C'est très douloureux, particulièrement parce que les joueurs ont fait un énorme effort. Ce fut un match très difficile mais nous n'avons pas atteint notre but ici en Russie. J'ai toujours cru que nous serions chamions du monde. Je suis triste, je suis frustré, je pense que c'est assez normal. Je ne prendrai pas de décision sur mon avenir aujourd'hui. Je vais y réfléchir calmement", a déclaré Sampaoli. Depuis sa nomination au poste de sélectionneur l'année dernière, Sampaoli n'est pas parvenu à mettre sur pied une équipe dans laquelle Lionel Messi pourrait s'exprimer comme il le fait à Barcelone. "Nous avons les meilleurs joueurs du monde. Nous devons essayer de les possible. Nous avons tout fait pour que Lionel Messi fasse ce qu'il fait aussi bien. Parfois ça a marché, parfoispas. Il est trop tôt pour dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. Nous allons analyser cela. Je dois remercier mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde et ont presque égalisé à la fin". (Belga)