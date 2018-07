Mondial 2018 - Kevin De Bruyne: "Je ne pense pas que l'on ait douté à 0-2"

(Belga) Kevin De Bruyne n'a pas paniqué lorsque la Belgique était menée 0-2 face au Japon. C'est du moins ce qu'il a affirmé tant au micro de Sporza qu'au micro de la RTBF après la rencontre.

"On était mené 2-0. C'est le football. On a continué à jouer mais le Japon nous a encore fait mal. A la fin de la rencontre, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Ce résultat montre la capacité de réagir de toute l'équipe. C'était remarquable. Nous avons pris le premier but stupidement. Sur le deuxième goal, nous leur avons laissé trop d'espace. Ce sont des choses qui arrivent et nous avons passé des minutes compliquées. Mais ensuite, nous étions mieux et nous devions en profiter, c'est ce que nous avons fait", a-t-il déclaré. "Qu'allons-nous faire face au Brésil? Gagner", a-t-il encore répondu. Le milieu de terrain de Manchester City s'est ensuite montré encore plus tranchant."Je ne pense pas qu'on a douté à 0-2. On avait encore trente minutes. C'est long. On a marqué trois fois mais on aurait pu marquer 4 ou 5 fois. Quand il y a des moments difficiles, il faut essayer de jouer mieux et c'est ce qu'on a fait. On a de l'expérience, on sait qu'on doit rester tranquilles et patients dans ces situations". En quarts, la Belgique affrontera le Brésil vendredi à Kazan.