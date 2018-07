Mondial 2018 - L'Angleterre élimine la Colombie et rejoint la Suède en quarts de finale

(Belga) L'Angleterre a décroché le dernier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football en éliminant la Colombie aux tirs au but (4-3) dans le dernier huitième de finale, mardi soir à Moscou.

Harry Kane avait ouvert le score, sur penalty à la 57e minute. Avec 6 buts, l'attaquant de Tottenham s'isole ainsi en tête du classement des buteurs devant Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku (4). On pensait les Three Lions qualifiés jusqu'à l'égalisation, signée Yerry Mina dans le temps additionnel (90+3), synonymes de prolongations (2x15 minutes), durant lesquelles le score n'a pas évolué. Il a donc fallu procéder aux tirs au but pour désigner le vainqueur, pour la 3e fois dans cette Coupe du mode après Espagne - Russie et Croatie - Danemark dimanche. L'Angleterre l'a emporté 4 tirs au but à 3 et s'est qualifiée. L'Angleterre affrontera en quarts de finale la Suède, samedi à Samara (16h00). Les autres quarts de finale opposeront la France à l'Uruguay (16h00) et la Belgique au Brésil (20h00) vendredi, et la Russie à la Croatie samedi (20h00). (Belga)